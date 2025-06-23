Рождество Иоанна Крестителя: какую молитву обязательно надо прочитать утром 24 июня

24 июня православные христиане отмечают Рождество Иоанна Крестителя - одного из самых почитаемых святых в христианстве, пророка и Предтечи Спасителя. В этот особый день верующие обращаются к святому с молитвами о духовном очищении, защите и укреплении веры.

Что означает этот праздник

Рождество Иоанна Крестителя - один из немногих праздников, когда почитается не смерть, а рождение святого. В церковном календаре всего три таких даты: Рождество Иисуса Христа, Рождество Пресвятой Богородицы и Рождество Иоанна Крестителя.

Праздник символизирует начало духовного пробуждения, время для искренней молитвы, покаяния и очищения сердца.

По Евангелию, Иоанн Креститель родился в семье священника Захарии и праведной Елизаветы после многолетнего бесплодия. Его рождение было предсказано Архангелом Гавриилом, а само событие стало знаком Божьего присутствия среди людей.

Какую молитву читать утром 24 июня

Утром, до завтрака или перед иконой, верующие традиционно читают особую молитву к Иоанну Крестителю, которая имеет силу заступничества, очищения души и поддержки в сложные моменты жизни.

Молитва к святому Иоанну Крестителю

Святой Иоанн, Предтеча и Креститель Господень. Тебя послал Господь, чтобы дать свидетельство о Свете и чтобы уверовали все в тот истинный Свет, который пришел в мир просветить каждого человека. Ты - всеобъемлющий пророк, больший от всех пророков. Пророки проповедовали Христа Иисуса словами, а ты указал на Него рукой и сказал: "Это Агнец Божий, берущий на себя грехи мира".

Ты проповедовал покаяние, ты крестил раскаявшихся в Иордане, ты удостоился своей рукой коснуться Главы Самого Царя и Бога. Ты - первый мученик, ты - посредников и пустынников наставник, ты - учитель чистоты, ты - близкий друг Христа. Только к тебе, святой Иоанн, благодати тезоименный, обращаюсь, ибо перед Господом после Богородицы нет большего между рожденными.

Тебя прошу, к тебе припадаю: не откажи мне в заступничестве. Пусть моя жизнь восстановится истинным покаянием, словно вторым крещением, ибо ты обоих начальник: крещением омываешь праотеческий грех, покаянием же очищаешь всякое скверное дело.

Исцели душу мою душевную, избавь от пороков и страданий. Даруй здоровье и благоденствие семье моей и всем ближним. Моли заступник мой небесный чтобы Господь даровал мне все нужное в жизни земной и для спасения вечного.

Испроси мне милость прощения всех грехов и направь на дорогу истинной христианской жизни и спасения, чтобы с твоей помощью я жил (жила) в Божьей благодати и смог (смогла) когда-то войти туда, куда ничего скверного войти не может - в Царство Небесное для жизни вечной, чтобы благодарить тебя Святой Иоанн Предтеча и прославлять Единого Бога Отца, Сына и Святого Духа всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Эту молитву можно повторять в течение дня, особенно если вы находитесь в духовном поиске, сталкиваетесь с сомнениями или нуждаетесь в силе воли.

Что нельзя делать в этот день

В день Рождества Иоанна Крестителя нельзя ссориться, злоупотреблять едой или алкоголем, работать в огороде или на поле, а также заниматься громкими празднованиями. Это время внутренней тишины, мира, благодарности и молитвы.