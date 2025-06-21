Різдво Івана Хрестителя: що великий гріх робити у цей день, яку молитву треба читати

24 червня відзначають Різдво Івана Хрестителя, або Предтечі Господня - важливе літне свято. З ним пов'язані давні церковні та народні традиції, про які важливо знати усім.

РБК-Україна розповідає про важливі заборони та прикмети, які склалися навколо свята Різдва Івана Хрестителя.

Як виникло свято

Свято Різдва Івана Хрестителя посідає особливе місце в християнській традиції, адже саме він став Предтечею Ісуса Христа - тим, хто підготував людство до приходу Спасителя.

У церковному календарі ця подія має глибоке духовне значення й відзначається ще з III століття. Вже у IV столітті про нього проповідували такі великі святі, як Іоан Золотоустий, Амвросій і Августин. Згодом традиція святкування поширилася по всьому християнському світу, включно з Північною Африкою.

Святий Іван був народжений у родині праведних Захарії та Єлизавети, які довго молили Бога про дитину. Ангел Гавриїл передрік його народження, і це стало дивом для батьків, які вже втратили надію.

Після народження Іоан отримав ім’я за божественним велінням, а його батькові повернувся дар мови. Усе життя Предтеча присвятив служінню Господу, закликаючи людей до покаяння. Його життя стало прикладом самопожертви, відданості вірі та правді.

Ікона Різдва Івана Хрестителя (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити у це свято

У день Різдва Івана Хрестителя, як і в інші великі християнські свята, забороняється займатися важкою або брудною роботою, особливо у полі чи на подвір’ї.

Також не рекомендується прати, шити, вишивати чи виконувати іншу домашню працю, що вимагає зосередженості й фізичних зусиль.

У цей день не слід нічого віддавати з хати - ні позичати гроші, ні передавати речі, навіть якщо про це просять. Існує вірування, що будь-який винесений предмет може винести з дому удачу, добробут або здоров’я.

Не варто підіймати знайдені на вулиці гроші - це може накликати нестачу чи злидні.

Суворо забороняється ображати чи бити домашню худобу, адже вважається, що через це худоба перестане давати молоко або втратить плідність.

Якщо за вами іде білий пес - не проганяйте його, бо він символізує щастя. Якщо собака заходить у двір, його потрібно впустити - разом із ним до оселі увійде добробут і спокій.

Ікона Івана Хрестителя (зображення: Вікіпедія)

Молитва Івану Хрестителю

Хрестителю Христовий, проповіднику покаяння, мене, що каюся, не зневаж, але разом з воїнством небесним молись до Владики за мене, недостойного, зневіреного, немічного й сумного, що має багато бід і пригнічений нечестивими думками свого розуму.

Бо я вертеп злих діл, який цілком наповнений гріхом. Бо мій розум прив'язаний до земного. Те, що роблю, не знаю. До кого звернуся, щоб спасенна була душа моя?

Лише до тебе, святий Іоане, повний благодаті, бо знаю, що ти перед Господом після Богородиці є більшим за всіх народжених. Адже ти сподобився торкнутися голови Царя Христа, Агнця Божого, Який взяв гріхи світу. Його ж моли за грішну душу мою, щоб віднині, з одинадцятої години, я трудився на благо і отримав достойну винагороду.

О Хрестителю Христовий, чесний Предтече, величний Пророче, перший (у благодаті) мученику, посників та пустельників наставнику праведності, та найближчий друже Христовий, тебе молю, до тебе прибігаю.

Не відкинь мене від твого заступництва, але підведи мене, що пропадаю у багатьох гріхах. Віднови душу мою через покаяння, як другим хрещенням, бо обома ти володієш: хрещенням змиваючи прабатьківський гріх, а покаянням очищаючи діла нечестиві кожного.

Очисти мене, гріхами оскверненого та спонукай увійти (бо ніщо нечестиве не входить) до Царства Небесного. Амінь.