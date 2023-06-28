Різдво і не тільки. Зеленський пропонує Раді офіційно змінити дати трьох свят

Про які свята і дати йде мова

Різдво не 7 січня, а 25 грудня

Як йдеться у пояснювальній записці, більшість православних християн світу святкують Різдво Христове 25 грудня. Православна церква України 24 травня на Архієрейському соборі затвердила повний перехід з 1 вересня на новий - новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу та яким, зокрема, передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня, а не 7 січня.

День Української Державності не 28 липня, а 15-го

Внаслідок зміни дати святкування Різдва перенесення потребує і День Української Державності. Відповідно, його пропонується перенести з 28 липня на 15 липня.

День захисників і захисниць не 14 жовтня, а 1-го

Також Україна раніше святкуватиме День захисників та захисниць України. Це свято пропонують перенести з 14 жовтня на 1 жовтня. Оскільки воно пов'язане з українцями військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

Фото: Зеленський пропонує Раді офіційно змінити дати трьох свят (скріншот)

Нагадаємо, що Православна Церква України ухвалила рішення з 1 вересня 2023 року перейти на новоюліанський календар. Після чого в нашій країні деякі свята відзначатимуть по-новому. Але деякі все ж залишаться умовно на старих датах.

Про те, якими будуть нові дати свят, а які залишається незмінними - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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