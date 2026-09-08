Різдво Богородиці: чим важливе це свято і як долучитись до онлайн-молитви

Сьогодні, 8 вересня, Православна Церква України відзначає велике дванадесяте свято - Різдво Пресвятої Богородиці. Воно не лише дарує духовну радість, але й нагадує кожному з нас про силу віри та надії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
У ПЦУ розповіли, що вшановуючи Різдво Пресвятої Богородиці, віряни згадують, що ця подія була:
"Бо народилася Діва Марія від неплідних батьків Іоакима і Анни", - пояснили українцям.
"Це народження, яке ми нині урочисто прославляємо, є для кожного свідченням, що ніколи не слід впадати у відчай і зневіру", - наголосили у ПЦУ.
Натомість потрібно:
У ПЦУ повідомили, що "батьки Богородиці довго терпіли несправедливе приниження від людей, які вважали їх грішниками, покараними від Бога бездітністю в шлюбі".
"Але Іоаким і Анна не зневірилися у Божій милості та смиренно терпіли несправедливе приниження в надії на те, що Господь краще за них знає, як спрямувати їхній життєвий шлях", - нагадали українцям.
І Господь "не осоромив їхньої надії".
"І в час старості, коли за людським міркуванням і за природним законом вже не могло це подружжя мати дітей, Господь подав їм народження дочки Марії, яка стала благословенням для всього людського роду", - констатували у ПЦУ.
Новонароджену доньку батьки (Іоаким і Анна) назвали ім'ям Марія або ж Маріям.
Що з давньої єврейської мови означає "піднесена, велична".
За Переданням, саме це ім'я назвав ангел Господній.
"Який звістив праведній Анні, що її молитви почуті і що вона невдовзі народить "Дочку Преблагословенну, через Неї отримають благословення всі племена земні і буде дароване всьому світу спасіння", - уточнили в ПЦУ.
У ПЦУ зауважили, що народження Марії дійсно принесло радість не лише її батькам, а й усім людям.
Адже вона - була покликана Богом стати Матір'ю Сина Божого, Спасителя людства.
Тож для нас нинішнє свято - свято духовної радості, надії та віри.
"Адже ми прославляємо народження Тієї, Яка стала Матір'ю не лише для Сина Божого, але є також Матір'ю для всіх вірних", - наголосили у ПЦУ.
Українцям нагадали, що Богородиця як мати:
Ті з вірян, які фізично не можуть долучитися до Божественної літургії в храмі, в день свята Різдва Пресвятої Богородиці можуть стежити за нею віддалено - онлайн.
Подія відбувається у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі на території однойменного монастиря в Києві.
"Пресвята Богородице, допомагай нам! Пресвята Богородице, спаси нас! Пресвята Богородице, просвіти нас світлом Сина Свого і покрий чесним Твоїм Омофором від всякого зла", - підсумували у ПЦУ.
Нагадаємо, раніше у ПЦУ розповіли, як правильно вшановувати ікони у храмах та чи може онлайн-трансляція замінити похід до церкви.
Крім того, вірянам пояснили, чи можна розпочинати нові справи у великі свята.
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