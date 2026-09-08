Різдво Богородиці: чим важливе це свято і як долучитись до онлайн-молитви

Яке чудо здійснилось в цей день

У ПЦУ розповіли, що вшановуючи Різдво Пресвятої Богородиці, віряни згадують, що ця подія була:

чудом;

виявом благовоління Господнього.

"Бо народилася Діва Марія від неплідних батьків Іоакима і Анни", - пояснили українцям.

Про що свідчить таке чудо

"Це народження, яке ми нині урочисто прославляємо, є для кожного свідченням, що ніколи не слід впадати у відчай і зневіру", - наголосили у ПЦУ.

Натомість потрібно:

покладатися на Бога;

бути впевненими у Його Промислі.

Чому вчить історія батьків Богородиці

У ПЦУ повідомили, що "батьки Богородиці довго терпіли несправедливе приниження від людей, які вважали їх грішниками, покараними від Бога бездітністю в шлюбі".

"Але Іоаким і Анна не зневірилися у Божій милості та смиренно терпіли несправедливе приниження в надії на те, що Господь краще за них знає, як спрямувати їхній життєвий шлях", - нагадали українцям.

І Господь "не осоромив їхньої надії".

"І в час старості, коли за людським міркуванням і за природним законом вже не могло це подружжя мати дітей, Господь подав їм народження дочки Марії, яка стала благословенням для всього людського роду", - констатували у ПЦУ.

Як і чому Марія отримала своє ім'я

Новонароджену доньку батьки (Іоаким і Анна) назвали ім'ям Марія або ж Маріям.

Що з давньої єврейської мови означає "піднесена, велична".

За Переданням, саме це ім'я назвав ангел Господній.

"Який звістив праведній Анні, що її молитви почуті і що вона невдовзі народить "Дочку Преблагословенну, через Неї отримають благословення всі племена земні і буде дароване всьому світу спасіння", - уточнили в ПЦУ.

ПЦУ привітала українців зі святом Різдва Пресвятої Богородиці (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Чому сьогоднішнє свято важливе для кожного

У ПЦУ зауважили, що народження Марії дійсно принесло радість не лише її батькам, а й усім людям.

Адже вона - була покликана Богом стати Матір'ю Сина Божого, Спасителя людства.

Тож для нас нинішнє свято - свято духовної радості, надії та віри.

"Адже ми прославляємо народження Тієї, Яка стала Матір'ю не лише для Сина Божого, але є також Матір'ю для всіх вірних", - наголосили у ПЦУ.

Українцям нагадали, що Богородиця як мати:

піклується про нас, своїх дітей;

захищає нас від зла;

огортає своєю любов'ю та турботою;

завжди підносить молитви про тих, хто зі щирим серцем звертається до Неї.

Як долучитись до спільної молитви онлайн

Ті з вірян, які фізично не можуть долучитися до Божественної літургії в храмі, в день свята Різдва Пресвятої Богородиці можуть стежити за нею віддалено - онлайн.

Подія відбувається у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі на території однойменного монастиря в Києві.

"Пресвята Богородице, допомагай нам! Пресвята Богородице, спаси нас! Пресвята Богородице, просвіти нас світлом Сина Свого і покрий чесним Твоїм Омофором від всякого зла", - підсумували у ПЦУ.