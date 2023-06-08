Різдво 25 грудня: дві третини українців схвалили перехід на новий церковний календар

За даними опитування, найбільше прихильників переходу серед мешканців Заходу (78%) та особливо греко-католиків (92%). Серед прихожан ПЦУ/УПЦ (КП) також більше 60% підтримують цю ініціативу.

Дещо меншою є підтримка переходу серед мешканців східних й південних областей, але і там близько половини це підтримують. Хоча серед прихожан УПЦ (МП) найбільше тих, хто проти цієї ініціативи (35%), однак і серед них більше 40% підтримують перехід. Молодших та невіруючих загалом це питання не хвилює.

Як зазначають соціологи, підтримка переходу на новий церковний календар (що у тому числі передбачає і перенесення Різдва) є вищою, ніж була підтримка перенесення Різдва у грудні минулого року, коли перенесення Різдва на 25 грудня підтримали лише 44% і не підтримали - 31%.

Опитування було проведене 1-2 червня 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, дві основні церкви України (ПЦУ та УГКЦ) ухвалили перехід на так званий новоюліанський календар, за яким Різдво Христове відзначатимуть 25 грудня (раніше 7 січня).

Головна особливість новоюліанського календаря - правило визначення дати Великодня. Воно залишиться таким самим, як і до церковної реформи