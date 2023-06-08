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Рождество 25 декабря: две трети украинцев одобрили переход на новый церковный календарь

Фото: переход на новый календарь поддерживают 63% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Около двух третей украинцев (63%) поддерживают переход на новый церковный календарь. Еще 18% - против этого, а 17% говорят, что они безразличны к этому. Поддерживают даже прихожане УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, больше всего сторонников перехода среди жителей Запада (78%) и особенно греко-католиков (92%). Среди прихожан ПЦУ/УПЦ (КП) также более 60% поддерживают эту инициативу.

Несколько меньше поддержка перехода среди жителей восточных и южных областей, но и там около половины поддерживают. Хотя среди прихожан УПЦ (МП) относительно больше тех, кто против этой инициативы (35%), однако и среди них более 40% поддерживают переход. Молодых и неверующих этот вопрос не волнует.

Как отмечают социологи, поддержка перехода на новый церковный календарь (что в том числе предполагает и перенос Рождества) выше, чем была поддержка переноса Рождества в декабре прошлого года, когда перенос Рождества на 25 декабря поддержали лишь 44% и не поддержали - 31%.

Опрос был проведен 1-2 июня 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, две основные церкви Украины (ПЦУ и УГКЦ) приняли переход на так называемый новоюлианский календарь, по которому Рождество Христово будут отмечать 25 декабря (ранее 7 января).

Главная особенность новоюлианского календаря - правило определения даты Пасхи. Оно останется таким же, как и до церковной реформы

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