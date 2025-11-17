До Різдва коаліція перейде на новий етап розгортання сил для України, - Макрон

Макрон розповів, що штаб коаліції для підтримки України, який розташований неподалік Парижа та перебуває під командуванням Франції і Великої Британії, вже повноцінно функціонує протягом кількох тижнів. У ньому працюють 60 інтеграторів планування, які координують внески країн-учасниць.

"Цей штаб є результатом нашої роботи над гарантіями безпеки в рамках коаліції охочих. Ми вийшли на план дій, і 60 інтеграторів планування працюють у Парижі вже сьогодні. Вони координують конкретні внески в роботу коаліції щодо сили", - сказав Макрон.

Головна мета роботи коаліції - підготовка розгортання сил, які гарантуватимуть безпеку на певній відстані від лінії зіткнення після перемир’я. Йдеться також про підтримку відновлення та регенерації Збройних сил України, щоб запобігти можливості нової агресії з боку Росії.

"Ми готові, все йде за планом, а на Різдво ми плануємо перейти на новий етап роботи розгортання", - підкреслив Макрон.

Він також наголосив, що підтримка Франції не обмежується військовою сферою: підписані під час візиту угоди та участь у коаліції формують довгострокові механізми супроводу України на шляху до зміцнення безпеки та стійкості.