Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

К Рождеству коалиция перейдет на новый этап развертывания сил для Украины, - Макрон

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что многонациональная коалиция, которая работает над гарантиями безопасности для Украины, планирует уже на Рождество перейти на новый этап развертывания сил.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон рассказал, что штаб коалиции для поддержки Украины, который расположен недалеко от Парижа и находится под командованием Франции и Великобритании, уже полноценно функционирует в течение нескольких недель. В нем работают 60 интеграторов планирования, которые координируют взносы стран-участниц.

"Этот штаб является результатом нашей работы над гарантиями безопасности в рамках коалиции желающих. Мы вышли на план действий, и 60 интеграторов планирования работают в Париже уже сегодня. Они координируют конкретные вклады в работу коалиции по силе", - сказал Макрон.

Главная цель работы коалиции - подготовка развертывания сил, которые будут гарантировать безопасность на определенном расстоянии от линии соприкосновения после перемирия. Речь идет также о поддержке восстановления и регенерации Вооруженных сил Украины, чтобы предотвратить возможность новой агрессии со стороны России.

"Мы готовы, все идет по плану, а на Рождество мы планируем перейти на новый этап работы развертывания", - подчеркнул Макрон.

Он также подчеркнул, что поддержка Франции не ограничивается военной сферой: подписанные во время визита соглашения и участие в коалиции формируют долгосрочные механизмы сопровождения Украины на пути к укреплению безопасности и устойчивости.

 

"Коалиция решительных"

Великобритания и Франция возглавили инициативу по поддержке мира в Украине, создав "Коалицию решительных". В нее вошли страны, готовые предоставить военную помощь или другие ресурсы для укрепления безопасности в Украине.

Коалиция отличается скоростью принятия решений, поставками современного оружия, подготовкой украинских военных и участием в восстановлении инфраструктуры. Как отмечал министр обороны Великобритании Джон Хили, главная цель коалиции - обеспечить Украине надежную защиту и стабильность

Напомним, 24 октября Зеленский посетил Лондон и принял участие во встрече "Коалиции решительных".

По итогам встречи президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что его страна в ближайшее время передаст украинским защитникам дополнительные истребители Mirage.

При этом премьер Британии Кир Стармер заявил, что союзники разработали план помощи Украине до конца 2025 года.

