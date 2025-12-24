"Рівнозначно залякуванню та примусу": Макрон відповів на візові санкції США
Президент Франції Еммануель Макрон засудив візові обмеження США проти європейських діячів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Еммануеля Макрона в соцмережі Х.
За його словами, візові обмеження США проти європейських діячів є "рівнозначними залякуванню та примусу" і ставлять під загрозу цифровий суверенітет Європи.
Йдеться про візові обмеження, які США запровадили проти Тьєррі Бретона та ще чотирьох європейських діячів.
Макрон підкреслив, що цифрові правила Європейського Союзу були прийняті Європейським парламентом і Радою в результаті демократичного та суверенного процесу. Вони покликані забезпечити чесну конкуренцію між платформами всередині Європи та гарантувати, що те, що є незаконним офлайн, лишається незаконним і в онлайн-середовищі, а не спрямовані на обмеження будь-якої третьої країни.
Президент наголосив, що ці норми не застосовуються за межами Європи. Саме тому, за словами Макрона, Франція разом із Європейською Комісією та партнерами по ЄС продовжуватиме захищати свій цифровий суверенітет і регуляторну автономію, відстоюючи право ЄС самостійно визначати правила для цифрового простору.
Ця заява Макрона стала чітким сигналом про готовність Європи відстоювати свої інтереси у сфері цифрової політики навіть перед тиском з боку стратегічних партнерів.
France condemns the visa restriction measures taken by the United States against Thierry Breton and four other European figures.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 24, 2025
These measures amount to intimidation and coercion aimed at undermining European digital sovereignty.…
Візові обмеження США
Нагадаємо, США ввели заборону на в’їзд у країну для п’яти європейців, серед яких колишній єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон. Це сталось після публічних звинувачень у спробах тиснути на американські технологічні компанії та "цензурувати" погляди в соцмережах.
Аналогічні обмеження застосовані проти Імран Ахмеда (Centre for Countering Digital Hate), Клера Мелфорда (Global Disinformation Index), а також Анни-Лєни фон Ходенберг і Жозефіни Баллон (HateAid). Всі вони займаються боротьбою з дезінформацією та мовою ненависті в інтернеті.
ЄС вже висунув Сполученим Штатам вимогу надати роз'яснення щодо застосованих обмежень, а в Єврокомісії пообіцяли "швидко та рішуче" відреагувати за потреби.
США, зі свого боку, стверджують, що заходи спрямовані на захист свободи слова та американських інтересів, і що обмеження пов’язані із загрозою "цензури американських поглядів" у цифровому середовищі.