У Рівному заблокували авто ТЦК з військовозобов’язаним: що кажуть у військкоматі

На об’їзній дорозі Рівного два цивільні автомобілі заблокували транспорт ТЦК, який перевозив військовозобов’язаного до центру підготовки. Сталася ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільській обласний ТЦК та СП.

Як повідомили у військкоматі, 4 серпня, близько 19:00, на об’їзній дорозі Рівного два цивільні автомобілі заблокували транспорт Кременецького районного ТЦК та СП, який перевозив військовозобов’язаного до центру підготовки підрозділів.

За даними військових, під час з’їзду на узбіччя їхнє авто потрапило в ДТП з одним із автомобілів порушників. Після цього шестеро цивільних осіб поводилися агресивно та вимагали передати їм військовозобов’язаного.

"Старший машини викликав поліцію та разом із водієм і військовозобов’язаним заблокувався всередині автомобіля, оскільки шестеро цивільних осіб поводилися агресивно та вимагали передати військовозобов’язаного їм", - розповіли у ТЦК.

Станом на 21:30 на місці працювали представники Нацполіції та Військової служби правопорядку. Військовослужбовця та військовозобов’язаного доставили до медзакладу.

Поліція встановлює обставини події та осіб, які перешкоджали роботі військових. Їхні дії можуть кваліфікувати за статтею 114-1 Кримінального кодексу України - "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ".

Санкції цієї статті передбачають позбавлення волі строком від 5 до 8 років. У разі, якщо внаслідок дій зловмисників настануть тяжкі наслідки, порушникам може загрожувати до 15 років позбавлення волі.