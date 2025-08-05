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У Рівному заблокували авто ТЦК з військовозобов’язаним: що кажуть у військкоматі

Вівторок 05 серпня 2025 08:51
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У Рівному заблокували авто ТЦК з військовозобов’язаним: що кажуть у військкоматі Фото: у Рівному заблокували авто ТЦК з військовозобов’язаним (facebook.com ternopil.vk)
Автор: Ірина Глухова

На об’їзній дорозі Рівного два цивільні автомобілі заблокували транспорт ТЦК, який перевозив військовозобов’язаного до центру підготовки. Сталася ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільській обласний ТЦК та СП.

Як повідомили у військкоматі, 4 серпня, близько 19:00, на об’їзній дорозі Рівного два цивільні автомобілі заблокували транспорт Кременецького районного ТЦК та СП, який перевозив військовозобов’язаного до центру підготовки підрозділів.

За даними військових, під час з’їзду на узбіччя їхнє авто потрапило в ДТП з одним із автомобілів порушників. Після цього шестеро цивільних осіб поводилися агресивно та вимагали передати їм військовозобов’язаного.

"Старший машини викликав поліцію та разом із водієм і військовозобов’язаним заблокувався всередині автомобіля, оскільки шестеро цивільних осіб поводилися агресивно та вимагали передати військовозобов’язаного їм", - розповіли у ТЦК.

Станом на 21:30 на місці працювали представники Нацполіції та Військової служби правопорядку. Військовослужбовця та військовозобов’язаного доставили до медзакладу.

Поліція встановлює обставини події та осіб, які перешкоджали роботі військових. Їхні дії можуть кваліфікувати за статтею 114-1 Кримінального кодексу України - "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ".

Санкції цієї статті передбачають позбавлення волі строком від 5 до 8 років. У разі, якщо внаслідок дій зловмисників настануть тяжкі наслідки, порушникам може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Конфлікти з ТЦК

Днями в Миколаївській області група людей напала на військових ТЦК. Нападники, озброєні битами та металевими трубами, побили військовослужбовця і пошкодили службове авто.

Перед тим у Вінниці стався інцидент зі спробою "штурму" ТЦК. Зокрема, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом спроби захоплення вінницького ТЦК в ніч з 1 на 2 серпня. П’ятьох учасників затримано.

У Полтаві група цивільних напала на автобус із мобілізованими. Частина військовозобов’язаних утекла.

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