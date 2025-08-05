В Ровно заблокировали авто ТЦК с военнообязанным: что говорят в военкомате
На объездной дороге Ровно два гражданских автомобиля заблокировали транспорт ТЦК, который перевозил военнообязанного в центр подготовки. Произошло ДТП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольской областной ТЦК и СП.
Как сообщили в военкомате, 4 августа, около 19:00, на объездной дороге Ривне два гражданских автомобиля заблокировали транспорт Кременецкого районного ТЦК и СП, который перевозил военнообязанного в центр подготовки подразделений.
По данным военных, во время съезда на обочину их авто попало в ДТП с одним из автомобилей нарушителей. После этого шестеро гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать им военнообязанного.
"Старший машины вызвал полицию и вместе с водителем и военнообязанным заблокировался внутри автомобиля, поскольку шесть гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать военнообязанного им", - рассказали в ТЦК.
По состоянию на 21:30 на месте работали представители Нацполиции и Военной службы правопорядка. Военнослужащего и военнообязанного доставили в медучреждение.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и лиц, которые препятствовали работе военных. Их действия могут квалифицировать по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины - "Воспрепятствование законной деятельности ВСУ".
Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. В случае, если в результате действий злоумышленников наступят тяжкие последствия, нарушителям может грозить до 15 лет лишения свободы.
Конфликты с ТЦК
На днях в Николаевской области группа людей напала на военных ТЦК. Нападавшие, вооруженные битами и металлическими трубами, избили военнослужащего и повредили служебное авто.
Перед тем в Виннице произошел инцидент с попыткой "штурма" ТЦК. В частности, полиция открыла уголовное производство по факту попытки захвата винницкого ТЦК в ночь с 1 на 2 августа. Пятеро участников задержаны.
В Полтаве группа гражданских напала на автобус с мобилизованными. Часть военнообязанных сбежала.