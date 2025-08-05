ua en ru
Вт, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Ровно заблокировали авто ТЦК с военнообязанным: что говорят в военкомате

Вторник 05 августа 2025 08:51
UA EN RU
В Ровно заблокировали авто ТЦК с военнообязанным: что говорят в военкомате Фото: в Ровно заблокировали авто ТЦК с военнообязанным (facebook.com ternopil.vk)
Автор: Ірина Глухова

На объездной дороге Ровно два гражданских автомобиля заблокировали транспорт ТЦК, который перевозил военнообязанного в центр подготовки. Произошло ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольской областной ТЦК и СП.

Как сообщили в военкомате, 4 августа, около 19:00, на объездной дороге Ривне два гражданских автомобиля заблокировали транспорт Кременецкого районного ТЦК и СП, который перевозил военнообязанного в центр подготовки подразделений.

По данным военных, во время съезда на обочину их авто попало в ДТП с одним из автомобилей нарушителей. После этого шестеро гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать им военнообязанного.

"Старший машины вызвал полицию и вместе с водителем и военнообязанным заблокировался внутри автомобиля, поскольку шесть гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать военнообязанного им", - рассказали в ТЦК.

По состоянию на 21:30 на месте работали представители Нацполиции и Военной службы правопорядка. Военнослужащего и военнообязанного доставили в медучреждение.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и лиц, которые препятствовали работе военных. Их действия могут квалифицировать по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины - "Воспрепятствование законной деятельности ВСУ".

Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. В случае, если в результате действий злоумышленников наступят тяжкие последствия, нарушителям может грозить до 15 лет лишения свободы.

Конфликты с ТЦК

На днях в Николаевской области группа людей напала на военных ТЦК. Нападавшие, вооруженные битами и металлическими трубами, избили военнослужащего и повредили служебное авто.

Перед тем в Виннице произошел инцидент с попыткой "штурма" ТЦК. В частности, полиция открыла уголовное производство по факту попытки захвата винницкого ТЦК в ночь с 1 на 2 августа. Пятеро участников задержаны.

В Полтаве группа гражданских напала на автобус с мобилизованными. Часть военнообязанных сбежала.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Ровно Полицейские
Новости
Удар РФ по железной дороге в Лозовой: поврежден вокзал, есть погибший и раненые (видео)
Удар РФ по железной дороге в Лозовой: поврежден вокзал, есть погибший и раненые (видео)
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому