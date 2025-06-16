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В Рівному спалахнула велика пожежа, працюють десятки рятувальників: що відомо

Фото: пожежа у Рівному (facebook.com/dsns.rivne)
Автор: Сергій Пишкін

У Рівному загорілась покрівля триповерхової будівлі на вулиці Червонія. До ліквідації вогню залучені більше 40 рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Рівненській області.

Повідомлення про пожежу надійшло о 12:03. Наразі на місці працюють:

  • 9 одиниць пожежної техніки;
  • 45 рятувальників.
 

Фото: пожежа у Рівному (facebook.com/dsns.rivne)

Як пише ДСНС, ситуація перебуває під контролем. Жертв й постраждалих немає. 

"Рятувальники проводять роботи по ліквідації пожежі", - додає відомство. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" в Одеській області сталась пожежа на західному березі лиману Хаджидер.

Також в кінці травня у Вінниці сталась пожежа в районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Зокрема нещодавно сталася пожежа на території ТЕЦ у Білій церкві.

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Рівне