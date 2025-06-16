В Рівному спалахнула велика пожежа, працюють десятки рятувальників: що відомо

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" в Одеській області сталась пожежа на західному березі лиману Хаджидер.

Також в кінці травня у Вінниці сталась пожежа в районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Зокрема нещодавно сталася пожежа на території ТЕЦ у Білій церкві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.