В Рівному спалахнула велика пожежа, працюють десятки рятувальників: що відомо

У Рівному загорілась покрівля триповерхової будівлі на вулиці Червонія. До ліквідації вогню залучені більше 40 рятувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Рівненській області.
Повідомлення про пожежу надійшло о 12:03. Наразі на місці працюють:
Фото: пожежа у Рівному (facebook.com/dsns.rivne)
Як пише ДСНС, ситуація перебуває під контролем. Жертв й постраждалих немає.
"Рятувальники проводять роботи по ліквідації пожежі", - додає відомство.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" в Одеській області сталась пожежа на західному березі лиману Хаджидер.
Також в кінці травня у Вінниці сталась пожежа в районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Зокрема нещодавно сталася пожежа на території ТЕЦ у Білій церкві.
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