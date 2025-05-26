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У Вінниці спалахнула пожежа в ТЦК: що відомо

Понеділок 26 травня 2025 09:51
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У Вінниці спалахнула пожежа в ТЦК: що відомо Фото: На Вінниччині загорівся районний ТЦК (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Сьогодні у Вінниці сталася пожежа в районному ТЦК. Площа займання склала 6 квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Уранці 26 травня у Вінниці сталася пожежа в будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як повідомили займання виникло приблизно о 7:30. За попередньою інформацією, причиною стало коротке замикання в електромережі.

Загальна площа пожежі становила близько 6 квадратних метрів.

Пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати до 8:10. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Нагадаємо, що 21 травня, стало відомо про пожежу на території Білоцерківської ТЕЦ.

У Білоцерківській міській територіальній громаді зазначили, що сьогодні о 12:46 надійшло повідомлення про пожежу. Загоряння сталося на одному з об'єктів. На місці події працюють рятувальники та необхідні служби.

Згодом стало відомо, що внаслідок пожежі на території Білоцерківської ТЕЦ двоє людей загинули.

У пресслужбі ДСНС додали, що обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються.

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Вінниця ТЦК Пожежа
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