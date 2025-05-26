У Вінниці спалахнула пожежа в ТЦК: що відомо
Сьогодні у Вінниці сталася пожежа в районному ТЦК. Площа займання склала 6 квадратних метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Уранці 26 травня у Вінниці сталася пожежа в будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Як повідомили займання виникло приблизно о 7:30. За попередньою інформацією, причиною стало коротке замикання в електромережі.
Загальна площа пожежі становила близько 6 квадратних метрів.
Пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати до 8:10. Постраждалих унаслідок інциденту немає.
Нагадаємо, що 21 травня, стало відомо про пожежу на території Білоцерківської ТЕЦ.
У Білоцерківській міській територіальній громаді зазначили, що сьогодні о 12:46 надійшло повідомлення про пожежу. Загоряння сталося на одному з об'єктів. На місці події працюють рятувальники та необхідні служби.
Згодом стало відомо, що внаслідок пожежі на території Білоцерківської ТЕЦ двоє людей загинули.
У пресслужбі ДСНС додали, що обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються.
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