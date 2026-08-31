У Рівному пролунав вибух у райвідділі поліції, є загиблий і постраждалі

Вибух у райвідділі поліції Рівного

Наразі відомо про одного загиблого поліцейського.

Ще троє правоохоронців отримали поранення, зауважили у поліції.

На місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.

Поліція розслідує наслідки і причини вибуху у Рівному (facebook.com/police.in.Rivne.region)

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці розглядають дві основні версії вибухів боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькій області. Попередньо подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України - порушення правил поводження зі зброєю та небезпечними речовинами, що спричинило тілесні ушкодження кільком особам.

Також повідомлялося, що в Одесі затримали трьох агентів російських спецслужб. Зловмисники 28 липня влаштували два теракти з підривом автомобілів. Унаслідок вибухів загинув цивільний водій, а військовий і пасажирка дістали поранення.