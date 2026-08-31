В Ровно раздался взрыв в райотделе полиции, есть погибший и пострадавшие

Взрыв произошел в административном здании райотдела полиции в Ровно и забрал жизнь одного человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Полиции Ровенской области в Facebook.
Пока известно об одном погибшем полицейском.
Еще трое стражей порядка получили ранения, отметили в полиции.
На месте работают все экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва.
Ранее РБК-Украина писало, что стражи порядка рассматривают две основные версии взрывов боеприпасов на военном полигоне в Хмельницкой области. Предварительное событие квалифицировано по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил обращения с оружием и опасными веществами, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам.
Также сообщалось, что в Одессе задержаны трое агентов российских спецслужб. Злоумышленники 28 июля устроили два теракта с подрывом автомобилей. В результате взрывов погиб гражданский водитель, а военный и пассажирка получили ранения.
Кроме того, в центре Николаева контрразведка СБУ задержала российского агента. Он готовил покушение на военную силу обороны с помощью самодельной бомбы.