В Ровно раздался взрыв в райотделе полиции, есть погибший и пострадавшие

Взрыв в райотделе полиции Ровно

Пока известно об одном погибшем полицейском.

Еще трое стражей порядка получили ранения, отметили в полиции.

На месте работают все экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва.

Полиция расследует последствия и причины взрыва в Ровно (facebook.com/police.in.Rivne.region)

Ранее РБК-Украина писало, что стражи порядка рассматривают две основные версии взрывов боеприпасов на военном полигоне в Хмельницкой области. Предварительное событие квалифицировано по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил обращения с оружием и опасными веществами, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам.

Также сообщалось, что в Одессе задержаны трое агентов российских спецслужб. Злоумышленники 28 июля устроили два теракта с подрывом автомобилей. В результате взрывов погиб гражданский водитель, а военный и пассажирка получили ранения.