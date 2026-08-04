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ДБР розслідує дві версії вибухів на полігоні під Хмельницьким

12:12 04.08.2026 Вт
2 хв
Внаслідок НП поранено вісім військових, ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти
aimg Валерій Ульяненко
ДБР розслідує дві версії вибухів на полігоні під Хмельницьким Фото: вибух на Хмельниччині (скріншот відео)
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Правоохоронці розглядають дві основні версії вибухів боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу генерального прокурора і допис ДБР.

Попередньо правоохоронці кваліфікували подію за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України - порушення правил поводження зі зброєю та небезпечними речовинами, що спричинило тілесні ушкодження кільком особам.

Наразі слідчі розглядають два ключові сценарії трагедії:

  • диверсію (навмисні дії);
  • порушення правил поводження з боєприпасами безпосередньо під час їхнього розвантаження.

"Станом на 4 серпня слідчі завершили огляд місця події та призначили комплекс судових експертиз. Також допитали командування і військовослужбовців, опитали постраждалих та вилучили службову документацію, яка має значення для розслідування. Окремо встановлюється кількість боєприпасів, що здетонували", - йдеться у заяві.

Постраждалі та зниклі безвісти

Унаслідок надзвичайної події поранено восьмеро військовослужбовців. Наразі вони отримують необхідну медичну допомогу, загрози їхньому життю немає. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксували.

Водночас п'ятеро військових досі вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Безпекова ситуація та ліквідація наслідків

В ОГП наголошують, що на цей час загрози повторних вибухів немає. Рятувальні служби продовжують розміновувати території за межами військового об'єкта та фіксують пошкодження житлових будинків і майна місцевих мешканців.

"Після завершення безпекових заходів спеціальна комісія має провести детальне обстеження території полігону та оцінити наслідки інциденту", - зазначили в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, 31 липня у Хмельницькому пролунали кілька вибухів у той момент, коли в місті не було повітряної тривоги.

Згодом у Силах спеціальних операцій підтвердили, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією боєприпасів.

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Хмельницький Вибух боєприпасів Офіс Генпрокурора
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