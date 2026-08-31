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У Рівному пролунав вибух у райвідділі поліції, є загиблий і постраждалі

17:02 31.08.2026 Пн
1 хв
Правоохоронці працюють на місці надзвичайної події з жертвою і пораненими
aimg Олена Бджола
У Рівному пролунав вибух у райвідділі поліції, є загиблий і постраждалі Фото: Поліція розслідує наслідки і причини вибуху у Рівному (facebook.com/police.in.Rivne.region)
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Вибух стався в адміністративній будівлі райвідділу поліції у Рівному і забрав життя однієї людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Поліції Рівненської області у Facebook.

Вибух у райвідділі поліції Рівного

Наразі відомо про одного загиблого поліцейського.

Ще троє правоохоронців отримали поранення, зауважили у поліції.

На місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.

Поліція розслідує наслідки і причини вибуху у Рівному (facebook.com/police.in.Rivne.region)

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці розглядають дві основні версії вибухів боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькій області. Попередньо подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України - порушення правил поводження зі зброєю та небезпечними речовинами, що спричинило тілесні ушкодження кільком особам.

Також повідомлялося, що в Одесі затримали трьох агентів російських спецслужб. Зловмисники 28 липня влаштували два теракти з підривом автомобілів. Унаслідок вибухів загинув цивільний водій, а військовий і пасажирка дістали поранення.

Крім того, у центрі Миколаєва контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента. Він готував замах на військового Сил оборони за допомогою саморобної бомби.

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