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В Ровно раздался взрыв в райотделе полиции, есть погибший и пострадавшие

17:02 31.08.2026 Пн
1 мин
Правоохранители работают на месте чрезвычайного происшествия с жертвой и ранеными
aimg Елена Бджола
В Ровно раздался взрыв в райотделе полиции, есть погибший и пострадавшие Фото: Полиция расследует последствия и причины взрыва в Ровно (facebook.com/police.in.Rivne.region)
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Взрыв произошел в административном здании райотдела полиции в Ровно и забрал жизнь одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Полиции Ровенской области в Facebook.

Взрыв в райотделе полиции Ровно

Пока известно об одном погибшем полицейском.

Еще трое стражей порядка получили ранения, отметили в полиции.

На месте работают все экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва.

Полиция расследует последствия и причины взрыва в Ровно (facebook.com/police.in.Rivne.region)

Ранее РБК-Украина писало, что стражи порядка рассматривают две основные версии взрывов боеприпасов на военном полигоне в Хмельницкой области. Предварительное событие квалифицировано по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил обращения с оружием и опасными веществами, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам.

Также сообщалось, что в Одессе задержаны трое агентов российских спецслужб. Злоумышленники 28 июля устроили два теракта с подрывом автомобилей. В результате взрывов погиб гражданский водитель, а военный и пассажирка получили ранения.

Кроме того, в центре Николаева контрразведка СБУ задержала российского агента. Он готовил покушение на военную силу обороны с помощью самодельной бомбы.

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