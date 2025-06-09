У Рівному пролунали повторні вибухи на тлі ракетної атаки РФ

Рано вранці Повітряні сили повідомили про загрозу крилатих ракет, які запустила російська армія. Спочатку повідомлялось про їх рух через Чернігівську область у напрямку Києва.

Однак потім було уточнено, що декілька груп ракет рухались через Житомирську область у напрямку Рівного та області.

Пізніше у Рівному було чути звуки вибухів.

Варто нагадати, що незадовго до цього Рівне та область перебували під масованою атакою ворожих безпілотників, тоді ж повідомлялось про загрозу балістики. А монітори писали про вибухи у рівному.

Масована атака по території України 9 червня

Наразі Україна перебуває під масованою дроновою атакою. У низці областей оголошено сигнал тривоги, працює ППО. Окрім цього повідомлялось, що росіяни завдали ракетного удару по території Одеської області.

Також ми писали, що у Києві внаслідок російської дронової атаки, яку РФ здійснила в ніч на 9 червня, пошкоджено офісну будівлю.