РФ запустила ракети по Одещині: перші деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Варто зауважити, що наразі Україна перебуває під масованою дроновою атакою. У низці областей оголошено сигнал тривоги, працює ППО.

Станом на 02:00 про наслідки атаки не повідомлялось.

Водночас, незадовго до цього Моніторингові канали попереджали про пуски ракет Х-22 з Ту-22м3.

"Увага! Ракети на Одещину з Чорного моря", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 4 червня росіяни випустили по Одесі понад 20 безпілотників.

В ніч на 3 червня росіяни також запустили по Одесі дрони. Через ворожу атаку в місті виникло багато пошкоджень.

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