В Ровно прогремели повторные взрывы на фоне ракетной атаки РФ

Утром понедельника, 9 июня, в Ровно прозвучали повторные взрывы во время ракетной атаки по территории Украины.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Рано утром Воздушные силы сообщили об угрозе крылатых ракет, которые запустила российская армия. Сначала сообщалось об их движении через Черниговскую область в направлении Киева.
Однако потом было уточнено, что несколько групп ракет двигались через Житомирскую область в направлении Ровно и области.
Позже в Ровно были слышны звуки взрывов.
Стоит напомнить, что незадолго до этого Ровно и область находились под массированной атакой вражеских беспилотников, тогда же сообщалось об угрозе баллистики. А мониторы писали о взрывах в Ровно.
Сейчас Украина находится под массированной дроновой атакой. В ряде областей объявлен сигнал тревоги, работает ПВО. Кроме этого сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по территории Одесской области.
Также мы писали, что в Киеве в результате российской дроновой атаки, которую РФ осуществила в ночь на 9 июня, повреждено офисное здание.
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