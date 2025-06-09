В Ровно прогремели повторные взрывы на фоне ракетной атаки РФ

Рано утром Воздушные силы сообщили об угрозе крылатых ракет, которые запустила российская армия. Сначала сообщалось об их движении через Черниговскую область в направлении Киева.

Однако потом было уточнено, что несколько групп ракет двигались через Житомирскую область в направлении Ровно и области.

Позже в Ровно были слышны звуки взрывов.

Стоит напомнить, что незадолго до этого Ровно и область находились под массированной атакой вражеских беспилотников, тогда же сообщалось об угрозе баллистики. А мониторы писали о взрывах в Ровно.

Массированная атака по территории Украины 9 июня

Сейчас Украина находится под массированной дроновой атакой. В ряде областей объявлен сигнал тревоги, работает ПВО. Кроме этого сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по территории Одесской области.

Также мы писали, что в Киеве в результате российской дроновой атаки, которую РФ осуществила в ночь на 9 июня, повреждено офисное здание.