В Ровенской области СБУ задержала двух террористов

В Ровенской области сотрудники Службы безопасности задержали двух террористов. Они, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий Управления СБУ в Ровенской области и " Рівне Вечірнє ".

В Управлении СБУ в Ровенской области рассказали, что в регионе провели масштабную спецоперацию - задержали двух террористов и не допустили совершение террористических действий.

"В настоящее время осуществляется комплекс соответствующих следственных и антитеррористических действий, детали сообщим вскоре", - уточнили в Службе безопасности.

В свою очередь "Рівне Вечірнє" пишет, что злоумышленники пытались пройти в здание полиции в Ровно со взрывчатым веществом. Официально такую информацию пока не подтвердили.