У Рівному горів продуктовий ринок (фото)

"О 20:11 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про загоряння продуктових павільйонів на міському продуктовому ринку обласного центру по вулиці Сагайдачного", - йдеться у повідомленні.

На місці пожежі рятувальники з'ясували, що загорілися п'ять продуктових павільйонів в будівлі критого рикну та чотири продуктових павільйонів поруч з будівлею.

"На гасіння пожежі оперативно було подано вогнегасні речовини. О 20:21 пожежа була локалізована, а о 21:05 повністю ліквідована. Жертв та постраждалих немає", - додали у ДСНС.

Фото з місця пожежі на ринку у Рівному (facebook.com/dsns.rivne)

Під час ліквідації пожежі рятувальники винесли на свіже повітря 19 кліток з тваринами. Серед яких були папуги, кролики, хом'яки та морські свинки. Вогнем знищено та пошкоджено облаштування торгових павільйонів, холодильних установок та продуктів харчування.