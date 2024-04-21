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У Рівному горів продуктовий ринок (фото)

Фото: у Рівному горів продуктовий ринок (facebook.com/dsns.rivne)
Автор: Наталія Гурковська

У Рівному сталася серйозна пожежа на місцевому ринку. Горіли кілька павільйонів, вдалося врятувати близько 20 кліток із тваринами.

"О 20:11 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про загоряння продуктових павільйонів на міському продуктовому ринку обласного центру по вулиці Сагайдачного", - йдеться у повідомленні.

На місці пожежі рятувальники з'ясували, що загорілися п'ять продуктових павільйонів в будівлі критого рикну та чотири продуктових павільйонів поруч з будівлею.

"На гасіння пожежі оперативно було подано вогнегасні речовини. О 20:21 пожежа була локалізована, а о 21:05 повністю ліквідована. Жертв та постраждалих немає", - додали у ДСНС.

 

Фото з місця пожежі на ринку у Рівному (facebook.com/dsns.rivne)

Під час ліквідації пожежі рятувальники винесли на свіже повітря 19 кліток з тваринами. Серед яких були папуги, кролики, хом'яки та морські свинки. Вогнем знищено та пошкоджено облаштування торгових павільйонів, холодильних установок та продуктів харчування.

 

Як повідомлялось, нещодавно пожежа спалахнула у готелі у курортному селищі Ворохта в Івано-Франківській області. Вогонь охопив четвертий та мансардовий поверхи одного з будинків.

До того ж у центрі Львова 18 квітня сталася пожежа на площі Ринок. Рятувальники ліквідували займання в одному із закладів харчування, який розташований в центрі Львова. Крім цього, у Львові сталася пожежа у закладі громадського харчування. Рятувальники ліквідували пожежу, аби гарантувати безпеку, вони вивели на свіже повітря 74 особи, з них 5 людей персоналу.

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РівнеПожежа