В Ровно горел продуктовый рынок (фото)

"В 20:11 на спецлинию "101" поступило сообщение о возгорании продуктовых павильонов на городском продуктовом рынке областного центра по улице Сагайдачного", - говорится в сообщении.

На месте пожара спасатели выяснили, что загорелись пять продуктовых павильонов в здании крытого рикна и четыре продуктовых павильона рядом со зданием.

"На тушение пожара оперативно были поданы огнетушащие вещества. В 20:21 пожар был локализован, а в 21:05 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

Фото с места пожара на рынке в Ровно (facebook.com/dsns.rivne)

В ходе ликвидации пожара спасатели вынесли на свежий воздух 19 клеток с животными. Среди них были попугаи, кролики, хомяки и морские свинки. Огнем уничтожено и повреждено устройство торговых павильонов, холодильных установок и продуктов питания.