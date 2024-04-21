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В Ровно горел продуктовый рынок (фото)

Фото: в Ровно горел продуктовый рынок (facebook.com/dsns.rivne)
Автор: Наталия Гурковская

В Ровно произошел серьезный пожар на местном рынке. Горели несколько павильонов, удалось спасти около 20 клеток с животными.

"В 20:11 на спецлинию "101" поступило сообщение о возгорании продуктовых павильонов на городском продуктовом рынке областного центра по улице Сагайдачного", - говорится в сообщении.

На месте пожара спасатели выяснили, что загорелись пять продуктовых павильонов в здании крытого рикна и четыре продуктовых павильона рядом со зданием.

"На тушение пожара оперативно были поданы огнетушащие вещества. В 20:21 пожар был локализован, а в 21:05 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

 

Фото с места пожара на рынке в Ровно (facebook.com/dsns.rivne)

В ходе ликвидации пожара спасатели вынесли на свежий воздух 19 клеток с животными. Среди них были попугаи, кролики, хомяки и морские свинки. Огнем уничтожено и повреждено устройство торговых павильонов, холодильных установок и продуктов питания.

Как сообщалось, недавно пожар загорелся в гостинице в курортном поселке Ворохта в Ивано-Франковской области. Огонь охватил четвертый и мансардный этаж одного из домов.

К тому же в центре Львова 18 апреля произошел пожар на площади Рынок. Спасатели ликвидировали возгорание в одном из заведений питания, расположенном в центре Львова. Кроме этого, во Львове произошел пожар в общепите. Спасатели ликвидировали пожар, чтобы обеспечить безопасность, они вывели на свежий воздух 74 человека, из них 5 человек персонала.

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РовноПожар