У кафе Львова сталася пожежа. Евакуйовано понад 70 людей (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Рятувальники ліквідували пожежу, аби гарантувати безпеку вони вивели на свіже повітря 74 особи, з них 5 людей персоналу.

Пожежі у Львові

У жовтні 2023 року у Львові сталася пожежа в багатоповерхівці. Одна людина загинула, ще 4 вдалося врятувати, серед них двоє дітей.

Крім того, у січні минулого року у Львові пожежники врятували на пожежі 60 людей, з них 10 дітей та евакуювали 20 осіб. Трьох людей врятовано. Тоді виникла пожежа на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку в одній із квартир.

Крім того, у 2022 році у Львові сталася пожежа на автобусному заводі.

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