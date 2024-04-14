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У кафе Львова сталася пожежа. Евакуйовано понад 70 людей (фото)

Львів, Неділя 14 квітня 2024 09:59
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У кафе Львова сталася пожежа. Евакуйовано понад 70 людей (фото) Фото: у кафе Львова сталася пожежа (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У Львові сталася пожежа у закладі громадського харчування. Евакуйовано 74 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Загорання сталося вчора вночі в одному із закладів громадського харчування", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу, аби гарантувати безпеку вони вивели на свіже повітря 74 особи, з них 5 людей персоналу.

"Внаслідок займання ніхто не постраждав", - констатували у ДСНС.

Фото з місця пожежі у кафе Львова (t.me/dsns_telegram)

Пожежі у Львові

У жовтні 2023 року у Львові сталася пожежа в багатоповерхівці. Одна людина загинула, ще 4 вдалося врятувати, серед них двоє дітей.

Крім того, у січні минулого року у Львові пожежники врятували на пожежі 60 людей, з них 10 дітей та евакуювали 20 осіб. Трьох людей врятовано. Тоді виникла пожежа на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку в одній із квартир.

Крім того, у 2022 році у Львові сталася пожежа на автобусному заводі.

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