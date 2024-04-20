На курорті в Івано-Франківській області горів готель (відео)

Фото: в Івано-Франківській області спалахнула пожежа в готелі (Getty Images)

Пожежа спалахнула у готелі у курортному селищі Ворохта в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Сьогодні о 3:50 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у чотириповерховому будинку в селищі Ворохта. Площа пожежа складала 300 квадратних метрів. Вогонь охопив четвертий та мансардовий поверхи. Жителів готелю ще до приїзду рятувальників вивели на свіже повітря. Пожежникам вдалося ліквідувати вогонь о 6:28. "Постраждалих немає. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці", - йдеться у повідомленні.