ua en ru
Нд, 05 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Рівному чоловік погрожував підірвати гранати: його затримали після 3 годин переговорів

11:00 05.04.2026 Нд
2 хв
Чоловік виявився військовим, який перебуває у СЗЧ
aimg Тетяна Степанова
У Рівному чоловік погрожував підірвати гранати: його затримали після 3 годин переговорів

У Рівному чоловік, який перебуває у СЗЧ, погрожував підірвати дві гранати. Поліція затримала його після трьох годин переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Як повідомили у поліції, 4 квітня близько 20:30 на вулиці Соборній у Рівному 43-річний житель селища Оржів під час перевірки висмикнув чеку гранати та почав погрожувати її підірвати.

На місце оперативно прибули правоохоронці, вибухотехніки та спецпризначенці. З чоловіком понад три години вели переговори, після чого його вдалося затримати без жертв.

Як з’ясувалося, він перебуває у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ).

Фото: у Рівному затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранати (rv.npu.gov.ua)

Один із боєприпасів чоловік викинув у річку, інший - знешкодили та вилучили. Обидва направлять на експертизу.

Фігуранта затримали у процесуальному порядку. У рамках відкритих кримінальних проваджень тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Львові 2 квітня чоловік чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК. Унаслідок отриманих поранень чоловік загинув. Поліція затримала нападника.

А 25 березня в Одесі сталася стрілянина. Вогонь відкрили в поліцейських. Інцидент стався під час перевірки документів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Аналітика
