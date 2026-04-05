У Рівному чоловік погрожував підірвати гранати: його затримали після 3 годин переговорів
У Рівному чоловік, який перебуває у СЗЧ, погрожував підірвати дві гранати. Поліція затримала його після трьох годин переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Рівненській області.
Як повідомили у поліції, 4 квітня близько 20:30 на вулиці Соборній у Рівному 43-річний житель селища Оржів під час перевірки висмикнув чеку гранати та почав погрожувати її підірвати.
На місце оперативно прибули правоохоронці, вибухотехніки та спецпризначенці. З чоловіком понад три години вели переговори, після чого його вдалося затримати без жертв.
Як з’ясувалося, він перебуває у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ).
Фото: у Рівному затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранати (rv.npu.gov.ua)
Один із боєприпасів чоловік викинув у річку, інший - знешкодили та вилучили. Обидва направлять на експертизу.
Фігуранта затримали у процесуальному порядку. У рамках відкритих кримінальних проваджень тривають слідчі дії.
