В Ровно мужчина угрожал взорвать гранаты: его задержали после 3 часов переговоров
В Ровно мужчина, который находится в СЗЧ, угрожал взорвать две гранаты. Полиция задержала его после трех часов переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.
Как сообщили в полиции, 4 апреля около 20:30 на улице Соборной в Ровно 43-летний житель поселка Оржев во время проверки выдернул чеку гранаты и начал угрожать ее взорвать.
На место оперативно прибыли правоохранители, взрывотехники и спецназовцы. С мужчиной более трех часов вели переговоры, после чего его удалось задержать без жертв.
Как выяснилось, он находится в статусе самовольного оставления части (СЗЧ).
Фото: в Ровно задержали мужчину, который угрожал взорвать гранаты (rv.npu.gov.ua)
Один из боеприпасов мужчина выбросил в реку, другой - обезвредили и изъяли. Оба направят на экспертизу.
Фигуранта задержали в процессуальном порядке. В рамках открытых уголовных производств продолжаются следственные действия.
