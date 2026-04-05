В Ровно мужчина угрожал взорвать гранаты: его задержали после 3 часов переговоров

11:00 05.04.2026 Вс
2 мин
Мужчина оказался военным, который находится в СЗЧ
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Ровно задержали мужчину, который угрожал взорвать гранаты (rv.npu.gov.ua)

В Ровно мужчина, который находится в СЗЧ, угрожал взорвать две гранаты. Полиция задержала его после трех часов переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Как сообщили в полиции, 4 апреля около 20:30 на улице Соборной в Ровно 43-летний житель поселка Оржев во время проверки выдернул чеку гранаты и начал угрожать ее взорвать.

На место оперативно прибыли правоохранители, взрывотехники и спецназовцы. С мужчиной более трех часов вели переговоры, после чего его удалось задержать без жертв.

Как выяснилось, он находится в статусе самовольного оставления части (СЗЧ).

Фото: в Ровно задержали мужчину, который угрожал взорвать гранаты (rv.npu.gov.ua)

Один из боеприпасов мужчина выбросил в реку, другой - обезвредили и изъяли. Оба направят на экспертизу.

Фигуранта задержали в процессуальном порядке. В рамках открытых уголовных производств продолжаются следственные действия.

Напомним, во Львове 2 апреля мужчина мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК. В результате полученных ранений мужчина погиб. Полиция задержала нападавшего.

А 25 марта в Одессе произошла стрельба. Огонь открыли в полицейских. Инцидент произошел во время проверки документов.

Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
