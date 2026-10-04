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Не квінтильйон років, а мільярд: Сонячна система зникне швидше, ніж передбачалося

08:31 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Ольга Завада
Не квінтильйон років, а мільярд: Сонячна система зникне швидше, ніж передбачалося Науковці з'ясували новий сценарій кінця світу (фото: Jonathan Borba)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Час існування Сонячної системи виявився значно коротшим, ніж вважали науковці протягом останніх років.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на дослідження, опубліковане у фаховому віснику The Astrophysical Journal Letters.

Тривалий час у науковій спільноті панувала думка, що віддалені планети, такі як Уран та Нептун, зберігатимуть свою стабільність настільки довго, що переживуть більшість об'єктів у Всесвіті.

Проте нове моделювання показало, що попередні розрахунки не враховували характер втрати маси нашою зорею.

Нерівномірні поштовхи та руйнування орбіт

Раніше передбачалося, що Сонце втрачатиме масу плавно й поступово. Однак астрофізики з'ясували, що наприкінці свого еволюційного шляху зірка вивергатиме речовину хаотичними потужними поштовхами.

Які наслідки?

Хаотичні скидання маси створюватимуть динамічні поштовхи ("кіки"), які дестабілізують орбіти Юпітера, Сатурна та інших планет.

У 40 відсотках комп'ютерних симуляцій хаос та розкидання планет розпочиналися ще на етапі червоного гіганта - до остаточного перетворення Сонця на білого карлика.

Загальний розрахований термін стабільності системи після згасання Сонця скоротився з квінтильйона (мільярда мільярдів) до 1 мільярда років.

Читайте більше: Планета на межі катастрофи: 7 із 9 захисних систем Землі вже зламані

Ньютон мав рацію?

Цікаво, що нові дані фактично повертають астрономію до ідей Ісаака Ньютона, який ще століття тому припускав, що гравітаційна система між Сонцем і планетами з часом неминуче розпадеться.

Автори дослідження підкреслюють, що причиною майбутнього розпаду стане не випадкове зіткнення з іншою зорею чи повільне наростання математичного хаосу, а саме вмираюче Сонце, яке під час своєї "агонії" розхитає та буквально "розбризкає" створену ним планетарну систему.

Для людства ці зміни не матимуть практичного значення, адже задовго до етапу білого карлика Сонце розшириться до розмірів червоного гіганта, зробить Землю непридатною для життя і, ймовірно, повністю її поглине.

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