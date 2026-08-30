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Вокзали цілодобово та посадка по-новому: в УЗ готують зміни через постійні тривоги

22:46 30.08.2026 Нд
2 хв
Як саме зміняться правила посадки та що чекає на пасажирів?
aimg Сергій Козачук
Вокзали цілодобово та посадка по-новому: в УЗ готують зміни через постійні тривоги Фото: міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

В Україні напрацьовують рішення для забезпечення стабільного руху залізничного транспорту під час тривалих повітряних тривог.

Про це заявив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Що планується змінити

Питання організації транспорту та логістики під час тривог обговорили на оперативній нараді за участю керівництва "Укрзалізниці", Київської міської військової адміністрації та військового командування.

Першочерговим пріоритетом визначено безпеку пасажирів та безперебійний рух поїздів.

Серед ключових рішень та напрямків роботи:

  • Цілодобовий режим вокзалів - опрацьовується питання безперервної роботи залізничних вокзалів.
  • Безпека пасажирів - розосередження поїздів і пасажирів, а також уникнення одночасного прибуття складів на суміжні платформи.
  • Оптимізація часу - скорочення часу посадки та висадки завдяки спрощенню процедур контролю в разі підвищеної загрози.
  • Моніторинг загроз - подальший розвиток систем відстеження небезпеки та оперативного реагування у чіткій координації з військовими.

Затримка поїздів через обстріли

Нагадаємо, упродовж останніх днів залізничний транспорт України працює під високим навантаженням та стикається з масштабними збоями через систематичні ворожі атаки.

Зокрема, у четвер, 27 серпня, бойові дії спричинили масові затримки десятки потягів Укрзалізниці, окремі з яких відхилилися від графіка більш ніж на 15 годин.

Вже наступного дня, 28 серпня, через нові повітряні удари РФ в Україні другу добу поспіль фіксували масштабні запізнення поїздів.

Аби мінімізувати наслідки обстрілів та гарантувати безпеку пасажирів, залізничники запровадили додаткові оперативні зміни в русі складів.

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