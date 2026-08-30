Вокзали цілодобово та посадка по-новому: в УЗ готують зміни через постійні тривоги

В Україні напрацьовують рішення для забезпечення стабільного руху залізничного транспорту під час тривалих повітряних тривог.

Про це заявив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Питання організації транспорту та логістики під час тривог обговорили на оперативній нараді за участю керівництва "Укрзалізниці", Київської міської військової адміністрації та військового командування.

Затримка поїздів через обстріли

Нагадаємо, упродовж останніх днів залізничний транспорт України працює під високим навантаженням та стикається з масштабними збоями через систематичні ворожі атаки.

Зокрема, у четвер, 27 серпня, бойові дії спричинили масові затримки десятки потягів Укрзалізниці, окремі з яких відхилилися від графіка більш ніж на 15 годин.

Вже наступного дня, 28 серпня, через нові повітряні удари РФ в Україні другу добу поспіль фіксували масштабні запізнення поїздів.

Аби мінімізувати наслідки обстрілів та гарантувати безпеку пасажирів, залізничники запровадили додаткові оперативні зміни в русі складів.