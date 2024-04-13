У Рівненській області ЗСУ передали гранатомети та тисячі набоїв. Їх вилучили у банди

У Рівненській області на потреби українських військових передали п'ять гранатометів та майже п'ять тисяч набоїв. Їх вилучили у місцевої банди, що займалась скуповуванням бурштину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненську облпрокуратуру .

"За ініціативи прокурорів Рівненської обласної прокуратури на потреби військової частини однієї з механізованих бригад передано 5 реактивних протитанкових гранатометів, а також понад 4,6 тисяч патронів різних калібрів, вилучених під час обшуків у межах кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про справу

Так, торік на у Сарненському районі Рівненської області правоохоронці викрили чотирьох учасників організованої злочинної групи, які скуповували бурштин, сортували його по фракціях та перепродували за вищими цінами. У ході досудового розслідування у двох фігурантів, один з яких співробітник ДСНС Рівненської області, вилучили ще й гранатомети та патрони калібрів 5,45 та 7,62.

Цьогоріч Дубровицький районний суд ухвалив обвинувальний вирок усім учасникам угруповання. Також, згідно з рішенням суду, понад 260 кг бурштину передано у власність держави, а зброю та боєприпаси, за клопотанням прокуратури, - на потреби ЗСУ.

"В нашій державі є критичні місця, де ці боєприпаси та набої зараз життєво необхідні. І це точно не склад речових доказів" - зазначив керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький.