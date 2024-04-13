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В Ровенской области ВСУ передали гранатометы и тысячи патронов. Их изъяли у банды

Ровно, Суббота 13 апреля 2024 10:35
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В Ровенской области ВСУ передали гранатометы и тысячи патронов. Их изъяли у банды Фото: гранатометы и патроны, изъятые у банды, передали ВСУ в Ровенской области (иллюстрация/npu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Ровенской области на нужды украинских военных передали пять гранатометов и около пяти тысяч патронов. Их изъяли у местной банды, занимавшейся скупкой янтаря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенскую облпрокуратуру.

"По инициативе прокуроров Ровенской областной прокуратуры на нужды воинской части одной из механизированных бригад передано 5 реактивных противотанковых гранатометов, а также более 4,6 тысяч патронов разных калибров, изъятых во время обысков в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении.

Что известно о деле

Так, в прошлом году в Сарненском районе Ровенской области правоохранители разоблачили четырех участников организованной преступной группы, которые скупали янтарь, сортировали его по фракциям и перепродавали по более высоким ценам. В ходе досудебного расследования у двух фигурантов, один из которых сотрудник ГСЧС Ровенской области, изъяли гранатометы и патроны калибров 5,45 и 7,62.

В этом году Дубровицкий районный суд вынес обвинительный приговор всем участникам группировки. Также, согласно решению суда, более 260 кг янтаря передано в собственность государства, а оружие и боеприпасы, по ходатайству прокуратуры, - на нужды ВСУ.

"В нашем государстве есть критические места, где эти боеприпасы и патроны сейчас жизненно необходимы. И это точно не склад вещественных доказательств" - отметил глава Ровенской областной прокуратуры Андрей Рудницкий.

Ситуация с добычей янтаря в Украине

Проблема незаконной добычи янтаря в Украине существует уже давно. Как писало РБК-Украина, в 2019 году в Раде создали рабочую для законодательного урегулирования вопросов добычи янтаря.

До этого глава государства Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2059 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещения его через таможенную границу Украины".

В 2020 году впервые в Украине выдали разрешение на легальную добычу янтаря. В первом аукционе участвовали 4 фирмы, а во втором - 6. Они получили разрешения на 5 лет.

При этом еще в 2015 году обсуждалась инициатива, чтобы территорию западных областей Украины, на которой продолжается нелегальная добыча янтаря, признать зоной экологического бедствия.

Но на данный момент проблема так и не решена. Например, в конце 2023 года в Ровенской области мужчина незаконно перевозил почти 300 кг янтаря.

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