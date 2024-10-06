В Рівненській області знешкодили нерозірвану бойову частину "Шахеда" (фото, відео)

Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну неодноразово були випадки, коли вибухівка чи вибухові пристрої, які використовували росіяни для атак по Україні не спрацьовували.

Нещодавно у Миколаївській області вибухотехніки знищили бойову частину російської ракети з 300 кг вибухівки.

А незадовго до того, у Сумах виявили російську керовану авіаційну бомбу ФАБ-500, яка не здетонувала при падінні.

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