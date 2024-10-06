RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны

В Ровенской области обезвредили неразорванную боевую часть "Шахеда" (фото, видео)

Фото: взрывотехники обезвредили неразорванную боевую часть "Шахеда" (t.me/NPU_Rivne)
Автор: Карина Левицкая

В Ровенской области взрывотехники обезвредили неразорванную боевую часть "Шахеда". СБУ начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

После одной из воздушных тревог на спецлинию 102 от лесников поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета.

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа, сотрудники СБУ и прокуратуры.

Правоохранители пояснили, что взрывотехники обнаружили обломки БПЛА "Герань", а также неразорвавшуюся боевую часть. Специалисты отсоединили сначала взрыватель, а затем на месте происшествия уничтожили боечасть путем подрыва.

"Сотрудники СБУ по факту нарушения законов и обычаев войны проводят досудебное расследование по ст. 438 УК Украины", - добавили в полиции.

 

Фото: взрывотехники обезвредили неразорванную боевую часть "Шахеда" (t.me/NPU_Rivne)

Напомним, что за время полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину неоднократно были случаи, когда взрывчатка или взрывные устройства, которые использовали россияне для атак по Украине, не срабатывали.

Недавно в Николаевской области взрывотехники уничтожили боевую часть российской ракеты из 300 кг взрывчатки.

А незадолго до того, в Сумах обнаружили российскую управляемую авиационную бомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала при падении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровенская областьВойна России против Украины