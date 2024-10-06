В Ровенской области обезвредили неразорванную боевую часть "Шахеда" (фото, видео)

Напомним, что за время полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину неоднократно были случаи, когда взрывчатка или взрывные устройства, которые использовали россияне для атак по Украине, не срабатывали.

Недавно в Николаевской области взрывотехники уничтожили боевую часть российской ракеты из 300 кг взрывчатки.

А незадолго до того, в Сумах обнаружили российскую управляемую авиационную бомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала при падении.

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