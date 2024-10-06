В Ровенской области обезвредили неразорванную боевую часть "Шахеда" (фото, видео)

В Ровенской области взрывотехники обезвредили неразорванную боевую часть "Шахеда". СБУ начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.
После одной из воздушных тревог на спецлинию 102 от лесников поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета.
На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа, сотрудники СБУ и прокуратуры.
Правоохранители пояснили, что взрывотехники обнаружили обломки БПЛА "Герань", а также неразорвавшуюся боевую часть. Специалисты отсоединили сначала взрыватель, а затем на месте происшествия уничтожили боечасть путем подрыва.
"Сотрудники СБУ по факту нарушения законов и обычаев войны проводят досудебное расследование по ст. 438 УК Украины", - добавили в полиции.
Фото: взрывотехники обезвредили неразорванную боевую часть "Шахеда" (t.me/NPU_Rivne)
Напомним, что за время полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину неоднократно были случаи, когда взрывчатка или взрывные устройства, которые использовали россияне для атак по Украине, не срабатывали.
Недавно в Николаевской области взрывотехники уничтожили боевую часть российской ракеты из 300 кг взрывчатки.
А незадолго до того, в Сумах обнаружили российскую управляемую авиационную бомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала при падении.
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