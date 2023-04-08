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В Рівненській області врятували дітей на понтоні, який відірвався від берегу

Фото: в Рівненській області врятували дітей на понтоні, який відірвався від берегу (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергій Пишкін

В Рівненській області співробітники ДСНС врятували двох дітей, які перебували на понтоні, що відірвався від берега.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.

"08 квітня о 15:10 на спецлінію "101" від небайдужих громадян надійшло повідомлення, що в смт Млинів Дубенського району на місцевому пляжі приблизно за 20 метрів від берега посеред річки Іква на металевому понтоні знаходяться двоє дівчаток та просять про допомогу", - пише пресслужба.

До місця виклику виїхали бійці 6-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС смт Млинів. За допомогою рятувального човна вони дісталися понтону, зняли з нього дітей й доставили їх до берега.

"На щастя обом врятованим дівчаткам 2012 року народження медична допомога не знадобилася. Дітей забрали додому батьки", - додає ДСНС.

З'ясувалось, що діти гуляли на березі річки й вирішили зробити фото на понтоні. Під час цього він від’єднався від берега та поплив за течією річки.

Фото: (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що рятувальники також попередили про небезпеку сходження лавин на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської області.

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