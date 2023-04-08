В Рівненській області врятували дітей на понтоні, який відірвався від берегу

"08 квітня о 15:10 на спецлінію "101" від небайдужих громадян надійшло повідомлення, що в смт Млинів Дубенського району на місцевому пляжі приблизно за 20 метрів від берега посеред річки Іква на металевому понтоні знаходяться двоє дівчаток та просять про допомогу", - пише пресслужба.

До місця виклику виїхали бійці 6-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС смт Млинів. За допомогою рятувального човна вони дісталися понтону, зняли з нього дітей й доставили їх до берега.

"На щастя обом врятованим дівчаткам 2012 року народження медична допомога не знадобилася. Дітей забрали додому батьки", - додає ДСНС.

З'ясувалось, що діти гуляли на березі річки й вирішили зробити фото на понтоні. Під час цього він від’єднався від берега та поплив за течією річки.

Фото: (facebook.com/MNS.GOV.UA)