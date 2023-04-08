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В Ровенской области спасли детей на оторвавшемся от берега понтоне

Фото: в Ровенской области спасли детей на оторвавшемся от берега понтоне (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергей Пышкин

В Ровенской области сотрудники ГСЧС спасли двоих детей, находившихся на оторвавшемся от берега понтоне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.

"08 апреля в 15:10 на спецлинию "101" от неравнодушных граждан поступило сообщение, что в пгт Млинов Дубенского района на местном пляже примерно в 20 метрах от берега посреди реки Иква на металлическом понтоне находятся две девочки и просят о помощи", - пишет пресс-служба.

К месту вызова выехали бойцы 6-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС пгт Млинов. С помощью спасательной лодки они добрались до понтона, сняли с него детей и доставили их к берегу.

"К счастью обеим спасенным девочкам 2012 года рождения медицинская помощь не понадобилась. Детей забрали домой родители", - добавляет ГСЧС.

Выяснилось, что дети гуляли на берегу реки и решили сделать фото на понтоне. Во время этого он отсоединился от берега и поплыл по течению реки.

Фото: (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спасатели также предупредили об опасности схождения лавин на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской области.

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ГСЧСРовенская область