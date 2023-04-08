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Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин в двух областях

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Субота 08 квітня 2023 12:48
Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин в двух областях Фото: рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин в двух областях (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Українців попередили про небезпеку сходження лавин на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"08 квітня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей збережеться значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - пише пресслужба ДСНС.

Також значна сніголавинна небезпека утримуватиметься 8-9 квітня на високогір'ї Закарпатської області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в сьогодні в більшості областей України очікується дощ. Проте повітря вдень прогріється до +15 градусів.

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