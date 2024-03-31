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В Рівненській області внаслідок нічної атаки є руйнування

Фото: в Рівненській області внаслідок нічної атаки є руйнування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час нічної атаки уламки однієї з повітряних цілей пошкодили електроопору в Рівненській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Коваль.

"В Рівненській області уламки повітряної цілі пошкодили електроопору.  На місці працюють представники відповідних служб. Електропостачання забезпечене", - пише голова ОВА. 

У тому ж числі пошкоджень зазнав ФАП. Водночас ніхто з цивільних не постраждав 

Ракетний обстріл 31 березня

Цієї ночі, 31 березня, російські терористи атакували Україну:

  • 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555;
  • 11-ма ударними БпЛА типу "Шахед";
  • балістичною ракетою "Іскандер-М";
  • керованою авіаційною ракетою Х-59.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби.

Загалом вдалось знищити 18 повітряних цілей, а саме:

  • 9 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 9 "Шахедів".

Усі наслідки нічної атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна

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