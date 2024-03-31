В Ровенской области в результате ночной атаки есть разрушение

"В Ровенской области обломки воздушной цели повредили электроопору. На месте работают представители соответствующих служб. Электроснабжение обеспечено", - пишет председатель ОВА.

В том же числе повреждения получил ФАП. В то же время никто из гражданских не пострадал

Ракетный обстрел 31 марта

Этой ночью, 31 марта, российские террористы атаковали Украину:

14-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555;

11-ю ударными БпЛА типа "Шахед";

баллистической ракетой "Искандер-М";

управляемой авиационной ракетой Х-59.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы.

В общем удалось уничтожить 18 воздушных целей, а именно:

9 крылатых ракет Х-101/Х-555;

9 "Шахедов".

Все последствия ночной атаки можно узнать в материале РБК-Украина.