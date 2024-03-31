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В Ровенской области в результате ночной атаки есть разрушение

Фото: в Ровенской области в результате ночной атаки есть разрушение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время ночной атаки обломки одной из воздушных целей повредили электросопротивление в Ровенской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Ровенской областной военной администрации (ОВА) Александр Коваль.

"В Ровенской области обломки воздушной цели повредили электроопору.  На месте работают представители соответствующих служб. Электроснабжение обеспечено", - пишет председатель ОВА. 

В том же числе повреждения получил ФАП. В то же время никто из гражданских не пострадал 

Ракетный обстрел 31 марта

Этой ночью, 31 марта, российские террористы атаковали Украину:

  • 14-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555;
  • 11-ю ударными БпЛА типа "Шахед";
  • баллистической ракетой "Искандер-М";
  • управляемой авиационной ракетой Х-59.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы.

В общем удалось уничтожить 18 воздушных целей, а именно:

  • 9 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 9 "Шахедов".

Все последствия ночной атаки можно узнать в материале РБК-Украина

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