В Ровенской области в результате ночной атаки есть разрушение

Во время ночной атаки обломки одной из воздушных целей повредили электросопротивление в Ровенской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Ровенской областной военной администрации (ОВА) Александр Коваль.
"В Ровенской области обломки воздушной цели повредили электроопору. На месте работают представители соответствующих служб. Электроснабжение обеспечено", - пишет председатель ОВА.
В том же числе повреждения получил ФАП. В то же время никто из гражданских не пострадал
Этой ночью, 31 марта, российские террористы атаковали Украину:
К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы.
В общем удалось уничтожить 18 воздушных целей, а именно:
Все последствия ночной атаки можно узнать в материале РБК-Украина.
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