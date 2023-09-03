В Ровенской области произошло ДТП: погиб ребенок, много пострадавших

В Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента погиб ребенок, еще 8 человек получили повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.

По данным спасателей, событие произошло сегодня в 14:00 в с. Малушка Ровенского района. Столкнулись два легковых автомобиля.

Фото: ДТП в Ровенской области (t.me/dsns_telegram)

В результате один ребенок погиб, 8 человек, из которых три ребенка, пострадали. Пострадавшие сейчас госпитализированы в больницу.

"Для деблокирования тела погибшего ребенка привлекалось 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС", - сообщили в службе.

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Напомним, недавно стало известно, что в Одесской области полицейский совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.

А в конце мая судья у блокпоста в Киеве сбил насмерть 23-летнего бойца Нацгвардии.

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