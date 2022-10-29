У Рівненській області скасували планові відключення світла

У Рівненській області стабілізували енергетичну систему після ударів росіян. Тому у регіоні скасували планові відключення світла на вихідні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на очільника Рівненської ОВА Віталія Коваля в Telegram.

За його словами, наразі енергетики стабілізували мережу, тому наступні два дні електроенергія подаватиметься населенню без обмежень. Поки що це відбуватиметься у тестовому режимі. Після чого фахівці перевірять, чи можливе стабільне енергопостачання, у тому числі в школах, щоб не зупиняти офлайн навчання.

Проте жителів Рівненської області попередили, що відключення світла можуть повернутися. Українців закликали і надалі заощаджувати електроенергію.

"Але можливість незапланованих аварійних відключень все ж зберігається. Не забувайте про ощадливе використання електроенергії. І дякую кожному, хто дослухався і в цей складний період використовував її економно", - додав Коваль.