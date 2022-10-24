У Рівненській області почалися віялові відключення світла: графік
У понеділок, 24 жовтня, увечері в Рівненській області застосовують планові відключення електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОВА Віталія Коваля в Telegram.
За його даними, у всіх чотирьох районах Рівненської області віялові відключення почалися з 18:00 і продовжаться до 22:00.
Графік відключень світла на Рівненщині (t.me/vitalykoval8)
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті ракетного удару росіян 22 жовтня понад 100 тисяч домогосподарств на Рівненщині залишилися без світла .
Вже 23 жовтня ввечері було усунуто всі пошкодження на енергетичних об'єктах в області, але віялові відключення продовжуватимуться, оскільки це вимушений крок.
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