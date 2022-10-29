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В Ровенской области отменили плановые отключения света

Фото: в Ровенской области отменяют отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Ровенской области стабилизировали энергетическую систему после ударов россиян. Поэтому в регионе отменили плановые отключения света на выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля в Telegram.

По его словам, сейчас энергетики стабилизировали сеть, поэтому следующие два дня электроэнергия будет подаваться населению без ограничений. Пока это будет происходить в тестовом режиме. После чего специалисты проверят, возможно ли стабильное энергоснабжение, в том числе в школах, чтобы не останавливать офлайн обучение.

Однако жителей Ровенской области предупредили, что отключения света могут вернуться. Украинцев призвали и дальше экономить электроэнергию.

"Но возможность незапланированных аварийных отключений все же сохраняется. Не забывайте об экономном использовании электроэнергии. И благодарю каждого, кто прислушался и в этот сложный период использовал ее экономно", - добавил Коваль.

Напомним, что 22 октября оккупанты ударили по объекту энергетики в Ровенской области. В результате более 174 тысяч абонентов остались без света.

Позже в Ровенской области ввели веерные отключения электроэнергии.

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