У Рівненській області розшукують тисячі ухилянтів: яка відповідальність їх чекає

З початку 2022 року у Рівненській області було оголошено у розшук понад 25 тисяч військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації, порушуючи українське законодавство.
Про це заявили у Рівненському обласному ТЦК та СП, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Трек".
Зазначається, що за останні кілька місяців майже 4 тисячі осіб було оштрафовано.
Також у Рівненському обласному ТЦК та СП повідомили, що загальна сума штрафів вже перевищує 7,5 мільйонів гривень. Там додали, що ці кошти надійдуть до місцевих бюджетів.
Нагадаємо, що штрафи є однією з основних санкцій для ухилянтів, що додатково фінансово підтримує місцеві громади.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну була оголошена мобілізація військовозобов'язаного населення. З часом мобілізаційне законодавство було вдосконалено.
Ключовими нововведеннями стали:
Зниження призовного віку до 25 років. Водночас для осіб 18-24 років було запроваджено обов'язкову базову військову підготовку, яка триватиме від 3 до 5 місяців, як у мирний, так і у воєнний час.
Відбулася цифровізація військового обліку шляхом запровадження системи "Оберіг", а також додатків для військовозобов'язаних ("Резерв+") та воєнних ("Армія+).
Категорії громадян, які мають право на відстрочку, було розширено. Її можуть оформити доглядачі або опікуни осіб з відповідними групами інвалідності, студенти, науковці, багатодітні батьки, працівники IT та кібербезпеки, а також члени родин загиблих військовослужбовців. Також була закріплена можливість для бронювання працівників деяких підприємств та організацій.
Окрім цього, стала доступна мобілізація ув'язнених окремих категорій за їх власним бажанням.
Зазначимо, що в Україні нещодавно запустили рекрутинг операторів БПЛА через "Дію".
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