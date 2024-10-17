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У Рівненській області розшукують тисячі ухилянтів: яка відповідальність їх чекає

Фото: військовий квиток та прописне (zoda gov.ua)
Автор: Ніна Єланська

З початку 2022 року у Рівненській області було оголошено у розшук понад 25 тисяч військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації, порушуючи українське законодавство.

Про це заявили у Рівненському обласному ТЦК та СП, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Трек".

Зазначається, що за останні кілька місяців майже 4 тисячі осіб було оштрафовано.

Також у Рівненському обласному ТЦК та СП повідомили, що загальна сума штрафів вже перевищує 7,5 мільйонів гривень. Там додали, що ці кошти надійдуть до місцевих бюджетів.

Нагадаємо, що штрафи є однією з основних санкцій для ухилянтів, що додатково фінансово підтримує місцеві громади.

Мобілізація в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну була оголошена мобілізація військовозобов'язаного населення. З часом мобілізаційне законодавство було вдосконалено.

Ключовими нововведеннями стали:

  1. Зниження призовного віку до 25 років. Водночас для осіб 18-24 років було запроваджено обов'язкову базову військову підготовку, яка триватиме від 3 до 5 місяців, як у мирний, так і у воєнний час.

  2. Відбулася цифровізація військового обліку шляхом запровадження системи "Оберіг", а також додатків для військовозобов'язаних ("Резерв+") та воєнних ("Армія+).

  3. Категорії громадян, які мають право на відстрочку, було розширено. Її можуть оформити доглядачі або опікуни осіб з відповідними групами інвалідності, студенти, науковці, багатодітні батьки, працівники IT та кібербезпеки, а також члени родин загиблих військовослужбовців​. Також була закріплена можливість для бронювання працівників деяких підприємств та організацій.

  4. Окрім цього, стала доступна мобілізація ув'язнених окремих категорій за їх власним бажанням.

Зазначимо, що в Україні нещодавно запустили рекрутинг операторів БПЛА через "Дію".

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Мобілізація в Україні