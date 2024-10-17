У Рівненській області розшукують тисячі ухилянтів: яка відповідальність їх чекає

Зазначається, що за останні кілька місяців майже 4 тисячі осіб було оштрафовано.

Також у Рівненському обласному ТЦК та СП повідомили, що загальна сума штрафів вже перевищує 7,5 мільйонів гривень. Там додали, що ці кошти надійдуть до місцевих бюджетів.

Нагадаємо, що штрафи є однією з основних санкцій для ухилянтів, що додатково фінансово підтримує місцеві громади.

Мобілізація в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну була оголошена мобілізація військовозобов'язаного населення. З часом мобілізаційне законодавство було вдосконалено.

Ключовими нововведеннями стали: