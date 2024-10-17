В Ровенской области разыскивают тысячи ухилянтов: какая ответственность их ждет

Отмечается, что за последние несколько месяцев почти 4 тысячи человек были оштрафованы.

Также в Ровенском областном ТЦК и СП сообщили, что общая сумма штрафов уже превышает 7,5 миллиона гривен. Там добавили, что эти средства поступят в местные бюджеты.

Напомним, что штрафы являются одной из основных санкций для уклоняющихся от мобилизации, что дополнительно финансово поддерживает местные общины.

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину была объявлена мобилизация военнообязанного населения. Со временем мобилизационное законодательство было усовершенствовано.

Ключевыми новшествами стали: