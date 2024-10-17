ua en ru
Чт, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Рівненській області розшукують тисячі ухилянтів: яка відповідальність їх чекає

Четвер 17 жовтня 2024 18:01
UA EN RU
У Рівненській області розшукують тисячі ухилянтів: яка відповідальність їх чекає Фото: військовий квиток та прописне (zoda gov.ua)
Автор: Ніна Єланська

З початку 2022 року у Рівненській області було оголошено у розшук понад 25 тисяч військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації, порушуючи українське законодавство.

Про це заявили у Рівненському обласному ТЦК та СП, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Трек".

Зазначається, що за останні кілька місяців майже 4 тисячі осіб було оштрафовано.

Також у Рівненському обласному ТЦК та СП повідомили, що загальна сума штрафів вже перевищує 7,5 мільйонів гривень. Там додали, що ці кошти надійдуть до місцевих бюджетів.

Нагадаємо, що штрафи є однією з основних санкцій для ухилянтів, що додатково фінансово підтримує місцеві громади.

Мобілізація в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну була оголошена мобілізація військовозобов'язаного населення. З часом мобілізаційне законодавство було вдосконалено.

Ключовими нововведеннями стали:

  1. Зниження призовного віку до 25 років. Водночас для осіб 18-24 років було запроваджено обов'язкову базову військову підготовку, яка триватиме від 3 до 5 місяців, як у мирний, так і у воєнний час.

  2. Відбулася цифровізація військового обліку шляхом запровадження системи "Оберіг", а також додатків для військовозобов'язаних ("Резерв+") та воєнних ("Армія+).

  3. Категорії громадян, які мають право на відстрочку, було розширено. Її можуть оформити доглядачі або опікуни осіб з відповідними групами інвалідності, студенти, науковці, багатодітні батьки, працівники IT та кібербезпеки, а також члени родин загиблих військовослужбовців​. Також була закріплена можливість для бронювання працівників деяких підприємств та організацій.

  4. Окрім цього, стала доступна мобілізація ув'язнених окремих категорій за їх власним бажанням.

Зазначимо, що в Україні нещодавно запустили рекрутинг операторів БПЛА через "Дію".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні
NEWS
Норвегія найближчим часом передасть Україні шість F-16, - Умєров
Норвегія найближчим часом передасть Україні шість F-16, - Умєров
DAILY
Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи