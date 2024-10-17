В Ровенской области разыскивают тысячи ухилянтов: какая ответственность их ждет
С начала 2022 года в Ровенской области было объявлено в розыск более 25 тысяч военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации, нарушая украинское законодательство.
Об этом заявили в Ровенском областном ТЦК и СП, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Трек".
Отмечается, что за последние несколько месяцев почти 4 тысячи человек были оштрафованы.
Также в Ровенском областном ТЦК и СП сообщили, что общая сумма штрафов уже превышает 7,5 миллиона гривен. Там добавили, что эти средства поступят в местные бюджеты.
Напомним, что штрафы являются одной из основных санкций для уклоняющихся от мобилизации, что дополнительно финансово поддерживает местные общины.
Мобилизация в Украине
С начала полномасштабного вторжения России в Украину была объявлена мобилизация военнообязанного населения. Со временем мобилизационное законодательство было усовершенствовано.
Ключевыми новшествами стали:
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Снижение призывного возраста до 25 лет. В то же время для лиц 18-24 лет была введена обязательная базовая военная подготовка, которая продлится от 3 до 5 месяцев, как в мирное, так и в военное время.
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Состоялась цифровизация военного учета путем внедрения системы "Оберег", а также приложений для военнообязанных ("Резерв+") и военных ("Армия+").
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Категории граждан, имеющих право на отсрочку, были расширены. Ее могут оформить смотрители или опекуны лиц с соответствующими группами инвалидности, студенты, ученые, многодетные родители, работники IT и кибербезопасности, а также члены семей погибших военнослужащих. Также была закреплена возможность бронирования работников некоторых предприятий и организаций.
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Кроме этого, стала доступна мобилизация заключенных отдельных категорий по их собственному желанию.
Отметим, что в Украине недавно запустили рекрутинг операторов БПЛА из-за "Дию".
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