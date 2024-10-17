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В Ровенской области разыскивают тысячи ухилянтов: какая ответственность их ждет

Четверг 17 октября 2024 18:01
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В Ровенской области разыскивают тысячи ухилянтов: какая ответственность их ждет Фото: военный билет и прописное (zoda gov.ua)
Автор: Нина Еланская

С начала 2022 года в Ровенской области было объявлено в розыск более 25 тысяч военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации, нарушая украинское законодательство.

Об этом заявили в Ровенском областном ТЦК и СП, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Трек".

Отмечается, что за последние несколько месяцев почти 4 тысячи человек были оштрафованы.

Также в Ровенском областном ТЦК и СП сообщили, что общая сумма штрафов уже превышает 7,5 миллиона гривен. Там добавили, что эти средства поступят в местные бюджеты.

Напомним, что штрафы являются одной из основных санкций для уклоняющихся от мобилизации, что дополнительно финансово поддерживает местные общины.

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину была объявлена мобилизация военнообязанного населения. Со временем мобилизационное законодательство было усовершенствовано.

Ключевыми новшествами стали:

  1. Снижение призывного возраста до 25 лет. В то же время для лиц 18-24 лет была введена обязательная базовая военная подготовка, которая продлится от 3 до 5 месяцев, как в мирное, так и в военное время.

  2. Состоялась цифровизация военного учета путем внедрения системы "Оберег", а также приложений для военнообязанных ("Резерв+") и военных ("Армия+").

  3. Категории граждан, имеющих право на отсрочку, были расширены. Ее могут оформить смотрители или опекуны лиц с соответствующими группами инвалидности, студенты, ученые, многодетные родители, работники IT и кибербезопасности, а также члены семей погибших военнослужащих. Также была закреплена возможность бронирования работников некоторых предприятий и организаций.

  4. Кроме этого, стала доступна мобилизация заключенных отдельных категорий по их собственному желанию.

Отметим, что в Украине недавно запустили рекрутинг операторов БПЛА из-за "Дию".

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