У Рівненській області повідомили про "мінування" усіх шкіл

Сьогодні, 31 січня, правоохоронці отримали анонімне повідомлення про замінування всіх навчальних закладів Рівненської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Рівне вечірнє".
Заняття у школах наразі призупинено. На місці події працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо, 25 січня невідомі повідомляли про мінування п'ятьох шкіл у Чернігові.
Раніше повідомлялося, що у Броварах нібито "замінували" ліцеї, тоді невідомі також надіслали анонімного листа.
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