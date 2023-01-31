У Рівненській області повідомили про "мінування" усіх шкіл

Сьогодні, 31 січня, правоохоронці отримали анонімне повідомлення про замінування всіх навчальних закладів Рівненської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Рівне вечірнє" .

Заняття у школах наразі призупинено. На місці події працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, 25 січня невідомі повідомляли про мінування п'ятьох шкіл у Чернігові.

Раніше повідомлялося, що у Броварах нібито "замінували" ліцеї, тоді невідомі також надіслали анонімного листа.

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