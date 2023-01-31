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В Ровенской области сообщили о "минировании" всех школ

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Ровенская область, Вторник 31 января 2023 14:41
В Ровенской области сообщили о "минировании" всех школ Фото: в Ровенской области сообщили о "минировании" всех школ (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 31 января, правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании всех учебных заведений Ровенской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ровно вечернее".

Занятия в школах приостановлены. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Напомним, 25 января неизвестные сообщали о минировании пяти школ в Чернигове.

Ранее сообщалось, что в Броварах якобы "заминировали" лицеи, тогда неизвестные также отправили анонимное письмо.

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