В Ровенской области сообщили о "минировании" всех школ
Фото: в Ровенской области сообщили о "минировании" всех школ (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Сегодня, 31 января, правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании всех учебных заведений Ровенской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ровно вечернее".
Занятия в школах приостановлены. На месте происшествия работают все соответствующие службы.
Напомним, 25 января неизвестные сообщали о минировании пяти школ в Чернигове.
Ранее сообщалось, что в Броварах якобы "заминировали" лицеи, тогда неизвестные также отправили анонимное письмо.
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